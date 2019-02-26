مليشيا الحوثي تغلق قسم العمليات في مستشفى الثورة بإب

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قامت باغلاق قسم العمليات في مستشفى الثورة بمحافظة إب وسط البلاد. وقال نائب مدير المستشفى، جبر الخولاني، في تصريحات صحفية إن القيادي الحوثي المدعو المتوكل والمتحكم بوزارة الصحة وجه المسلحين الحوثيين باغلاق قسم العمليات. ودعا الخولاني الى عملية اصلاح في قسم العمليات وجميع الاقسام بالتزامن مع سطوة مليشيا الحوثي على المستشفى والتحكم بها لصالحهم. Advertisements وتحتكر مليشيا الحوثي مستشفى الثورة وتعطي اولويات لجرحاهم القادمين من الجبهات مما زاد من معاناة المواطنين الذين يحتاجون لاجراء عمليات جراحية بشكل مستمر. وأكد الخولاني “وجود ضغط كبير على الكادر الطبي للمستشفى بسبب الازدحام الشديد للمرضى والجرحى والنازحين داخل أقسام الطوارئ والرقود والعناية المركزة”. وأشار إلى وجود “قصور في خدمات النظافة والتغذية والصيانة. لكننا في إدارة المستشفى نبذل جهوداً كبيرة لتحسين الوضع رغم قلة الإمكانيات المتاحة”.

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