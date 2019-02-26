شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتحمون كبرى المستشفيات واندلاع مواجهات شرسة داخل المشفى واستغاثة عاجلة من الطاقم الطبي المحاصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر محلية وشهود عيان أن مجموعات مسلحة اقتحمت قبل قليل مستشفى الثورة بمدينة تعز وتطلق النيران بكثافة على الحراسة وتفرض حصار مطبق على الطاقم الطبي.

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وقالت مصادر أن الأطباء المحاصرون في قسم الطوارئ بمستشفى الثورة منذ الساعات الأولى فجر اليوم الثلاثاء يناشدون الجهات الأمنية والسلطة المحلية إنقاذهم من نيران المجموعات المسلحة التي تحاصر المستشفى وتشتبك مع قوات الشرطة العسكرية".

وأوضحت المصادر" أن الاشتباكات العنيفة تشتد في باحة المستشفى.

وجاء اقتحام المشفى بعد مرور 12 ساعة على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة رداً على حملات التحريض الشرسة التي يقودها ناشطون ومحسوبون على حزب الإصلاح الذي يسيطر على المناطق المحررة في تعز.