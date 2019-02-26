قصة الرهينة الامريكي الذي اختطفه الحوثيون .. اين اختطف .. وماذا كان يعمل .. والدول المشاركة في الافراج .. وماذا قال ترامب ..(صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - قصة الامريكي الذي اختطفه الحوثيون .. اين اختطف .. وماذا كان يعمل .. والدول المشاركة في الافراج .. وماذا قال ترامب ..(صورة ) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استعادة مواطنه داني بورش . والخبير في شركة صافر أثناء قيادته لسيارته في صنعاء ، الذي كان محتجزا لدى مليشيا الحوثي في اليمن لـ 18 شهرا

وقال الرئيس الأميركي عبر "تويتر" "نعمل كل يوم على إعادة الأميركيين للوطن. استعادة الرهائن الأميركيين أولوية بالنسبة لإدارتي، وبإطلاق سراح داني نكون نجحنا في تأمين الحرية لـ20 مختطفا أميركيا منذ انتخابي".



وكان المتمردون الحوثيون في اليمن احتجزوا بورتش في 24 أيلول/سبتمبر 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2018 عندما أفرجوا عنه ونقل إلى سلطنة عمان،

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