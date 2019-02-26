شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة حجور يتحدى الحوثي بهذا التصريح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن قائد مقاومة #حجور الشيخ البطل ابومسلم الزعكري استمرار المقاومة حتى ولو تغطت دماء وسهول وأودية حجور بالدماء.

وقال الزعكري في منشور له على صفحته بالفيس بوك ـ رصده محرر "يمن الغد": ان مسألة تسليم مديرية #كشر للحوثيين ليست في قدر الله حتى لو تغطت جبالها وسهولها بدمائنا ودماء المعتدين فتصبح أمثال الارجوان، تسليم كشر للحوثيبن عندي وعند أحرار حجور غير وارد البته".

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وكان قال قائد مقاومة حجور في منشور سابق له يوم الاحد "الله اكبر كسر زحف كبير للمليشيا الحوثية تسانده دبابة وحميضات واطقم عسكرية في موقع العرام بالجبهة الجنوبية وقتلاهم متناثرة على التباب بالعشرات".

هذا ومنيت مليشيا الحوثي بهزيمة نكراء وخسائر فادحة في صفوف مقاتليها على أيدي أبناء قبائل حجور جنوب مديرية كشر بمحافظة حجة، بعد هجوم حوثي هو الأعنف، منتصف ليل الأحد 24 فبراير/شباط 2019، في محاولة فاشلة للسيطرة على جبل جمانة جنوب كشر، وانتهى مطلع فجر الاثنين.