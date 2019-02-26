شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة عدن (تفاصيل اولية) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن عن سبب الاشتباكات التي اندلعت وهي اثر قيام مسلحين يتبعون قائد عسكري سابق للواء جيش في أبين بمصدارة طقم عسكري تابع لوزير الداخلية احمد الميسري و 3 قطع سلاح اثناء تواجد الطقم امام مستشفى صابر.
وتابع قائلا مساء اليوم قامت قوة امنية بمتابعة المسلحين والطقم والاشتباك معهم بغرض استرجاع ما نهبوه .
هناعدن
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