شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار عنيف يستهدف منزل رئيس هيئة الأركان في عدن بعد ساعات من مقتل "عمران" في "الشيخ عثمان" (تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
هز إنفجار عنيف قبل قليل مدينة عدن .
وقال مصدر محلي في تصريح أن الإنفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من منزل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي ، في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف المصدر بأنه حتى اللحظة لم يعرف أن كان الإنفجار قد خلف خسائر في الأرواح والممتلكات أم لا . وجاء هذا الإنفجار بعد يوم واحد من العثور على جثة شاب مقتول في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال شهود عيان أن جثة الشاب القتيل عثر عليها مواطنون مساء أمس ، بالقرب من منطقة المصعبين في مديرية الشيخ عثمان. لافتين إلى أن الجثة تعود لشخص يدعى "عمران" من ابناء منطقة المحاريق ، تعرض لإطلاق ناري في الرأس.
وأشار شهود العيان إلى أن أصابع الإتهام وجهت إلى إحدى العصابات المسلحة التي تنشط في ممارسة التقطعات وارتكاب جرائم القتل ونهب المواطنين ، وفي سرقة السيارات والدراجات النارية بعد أن يتم أخذ السائق في مشوار لمنطقة نائية ومن ثم يتم تصفيته ونهب سيارته أو دراجته النارية وكل ما لديه من نقود وغيرها
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وتأتي هذه الجريمة في ظل انتشار المسلحين والإنهيار الأمني الفضيع الذي تشهده مدينة عدن ، والذي ينتج عنه جرائم قتل واغتصاب ونهب وسرقات بشكل شبه يومي.
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