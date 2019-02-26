شكرا لقرائتكم خبر عن مصور عدني ينشر صورة نادرة لوزير الخارجية اليمني قبل عقود تكشف عمله الحقيقي في تلك الفترة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصور معروف بمدينة عدن عن صورة قديمة جدا لوزير الخارجية اليمني الحالي خالد اليماني.

وعين اليماني مؤخرا ويزرا للخارجية بعد مناصب عدة بوزارة الخارجية. Advertisements ونشر الصورة المصور المعروف حسن قاسم وقال انها لوزير الخارجية الحالي. وقال "حسن" ان اليماني كان يعمل في مجال الاخراج الفني بصحيفة "14 اكتوبر" وهي معلومة لايعرفها كثيرون . وعلى مايبدو ان اليماني بدأ حياته في العمل الصحفي قبل ان ينتقل الى وزارة الخارجية لاحقا .

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