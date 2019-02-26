شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : حجور تتحرر.. التحالف يعلن قبل قليل عن العملية الحاسمة في حجور.."مستجدات ترعب عبدالملك الحوثي"..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية أن طيران التحالف العربي شن قبل قليل غارات مكثفة استهدفت تعزيزات للمليشيات في كشر حجة. وقالت مصادر أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات على تعزيزات للحوثيين في #كشر كانت في طريقها لتعزيز المليشيات المحاصرة لحجور". إلى ذلك أفادت مصادر محلية بتجدد القصف العشوائي من قبل مليشيا الحوثي على مناطق في كشر. Advertisements وأوضحت المصادر "أن القصف العشوائي تجدد بالسلاح الثقيل من قبل المليشيات الحوثية على مناطق وقرى العبيسة شرق مديرية كشر". إلى ذلك، استهدف طيران التحالف بغارتين تجمعات مليشيا الحوثي وعربة تحمل سلاحاً وذخائر في القرعة شرق العبيسة.

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