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ترامب يعلن تحرير مواطن أميركي في اليمن ويشكر الإمارات

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب على صفحته في #تويتر قبل قليل تحرير مواطن #أميركي في #اليمن .

وعبر ترامب عن شكره لدولة #الإمارات ودورها في عملية تحرير المواطن الأمريكي دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

إضافة :

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استعادة مواطنه داني بورتش الذي كان محتجزا لدى مليشيا الحوثي في اليمن لـ 18 شهرا.

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وقال الرئيس الأميركي عبر "تويتر": "نعمل كل يوم على إعادة الأميركيين للوطن. استعادة الرهائن الأميركيين أولوية بالنسبة لإدارتي، وبإطلاق سراح داني نكون نجحنا في تأمين الحرية لـ20 مختطفا أميركيا منذ انتخابي".

وكان المتمردون الحوثيون في اليمن احتجزوا بورتش في أيلول/سبتمبر 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2018 عندما أفرجوا عنه ونقل إلى سلطنة عمان، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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