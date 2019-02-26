شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تحرير مواطن أميركي في اليمن ويشكر الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب على صفحته في #تويتر قبل قليل تحرير مواطن #أميركي في #اليمن .

وعبر ترامب عن شكره لدولة #الإمارات ودورها في عملية تحرير المواطن الأمريكي دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استعادة مواطنه داني بورتش الذي كان محتجزا لدى مليشيا الحوثي في اليمن لـ 18 شهرا.

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وقال الرئيس الأميركي عبر "تويتر": "نعمل كل يوم على إعادة الأميركيين للوطن. استعادة الرهائن الأميركيين أولوية بالنسبة لإدارتي، وبإطلاق سراح داني نكون نجحنا في تأمين الحرية لـ20 مختطفا أميركيا منذ انتخابي".

وكان المتمردون الحوثيون في اليمن احتجزوا بورتش في أيلول/سبتمبر 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2018 عندما أفرجوا عنه ونقل إلى سلطنة عمان، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".