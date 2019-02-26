شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورته: من حجور ... القبض على القيادي الحوثي المتوكل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت قبائل حجور بمحافظة حجة القبض على أحمد محمد المتوكل "أبو معارك" أحد الأسرى الحوثيين تركته يوم أمس المليشيا ينزف وفرت هاربة والان يخضع للعلاج.

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