شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع ينفجر مجددا بصنعاء وبشكل غير مسبوق والمعارك تشتعل ومقاتلات التحالف تتدخل وتقلب الموازين.. مذا حدث!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفشلت القوات الحكومية، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات الحكومية صدت محاولة تسلل نفذتها مجاميع المليشيات باتجاه مواقعها في منطقة حريب نهم. Advertisements وأضاف المصدر أن القوات الحكومية أحبطت محاولة التسلل الفاشلة وكبدتها عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها. ودارت اشتباكات عنيفة في أطراف القتب والحول وضبوعه وتباب القرن تخللها تبادل للقصف بقذائف المدفعية والهاونات. وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي شن غارة على تجمع للمليشيات الحوثية في منطقة قطبين بمديرية نهم أعقبها تحليق مكثف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوضع ينفجر مجددا بصنعاء وبشكل غير مسبوق والمعارك تشتعل ومقاتلات التحالف تتدخل وتقلب الموازين.. مذا حدث!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.