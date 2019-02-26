شكرا لقرائتكم خبر عن مرعب الحوثي يوجه ضربة قاسية للمليشيات والجثث تتناثر في اكبر معسكر .. ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت اليوم مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال اليمن. Advertisements وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت معسكرا تدريبيا لميلشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب المحافظة".

وأضافت المصادر" أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية". وذكرت المصادر " أن هذا المعسكر ييضم مقاتلين عقائدين تجهزهم الميلشيا لإرسالهم للقتال في حجور حجة".

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