شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : عبدالملك الحوثي يخرج عن صمته ويعلن شخصيا موقفه من اتفاق الحديدة ويرسل اقوى تهديد لدولة خليجية غير السعودية ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي " إن جماعته مستعدة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية إعادة الانتشار بمدينة الحديدة والتي تتضمن الانسحاب بمسافة 5كيلو متر من موانئ المدينة.

وفي خطاب للحوثي في فعالية تقيمها المليشيات تحت عنوان ( السيدة فاطمة الزهراء) قال الحوثي " إن مليشياته مستعدة لتنفيذ الاتفاق من طرف واحد حسب قوله.

وأضاف الحوثي " أنصح الإمارات ألا تعود لمسار التصعيد العسكري الحوثي: إذا عادوا للتصعيد العسكري في الحديدة فلدينا خيارات للرد لا أحبذ الحديث عنها. كما قال.

كما ادعى الحوثي استمرار الحكومة الشرعية في التهرب من تنفيذ ما يلزمه في ملف الأسرى والاقتصاد وملف تعز.

كما دعا الحوثي مقاتليه إلى رفع الجاهزية القتالية قائلاً " إن العدو يصعد في مختلف جبهات القتال وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد والجهوزية.

يأتي هذا بعد ساعات من فشل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة بعد رفض المليشيات الانسحابات الأولية من موانئ الحديدة واشتراطها كشف نقاط المراحل الثانية والثالثة من قبل رئيس اللجنة الأممية المكلفة بالإشراف على الاتفاق " مايكل لوليسغارد" .

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