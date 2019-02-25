شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو السيارة التي قتلت شيخ دين شهير في عدن تخرج من معسكر تابع للأمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو جديد لعملية اغتيال الشيخ ايمن بايمين الذي تم اغيتاله مطلع العام القادم، صوراً للسيارة التي استخدمها منفذوا العملية.

وفي شهر يناير من العام 2018 أقدم مسلحين على متن سيارة (توسان) على اطلاق النار من مسددس كاتم لصوت على الشيخ يدعى (أيمن بايمين) إمام مسجد “العادل” بمدينة انماء السكنية، أمام سوبر ماركت الهدى ولاذوا بالفرار.

وعرض القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني مقطع فيديو يظهر السيارة التي استخدمها منفذوا جريمة اغتيال الشهيد ايمن بايمين في عدن واكد انه تم رصد نفس هذه السيارات وهي تخرج من ميناء عدن ومن معسكر طارق عفاش.

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واشار الحسني إلى ان هذه المجموعات يشرف عليه كلاً من يسران المقطري وعبدالدائم احمد بحسب اعترافات بعض الذين تم سلموا انفسهم، وان الامارات هي من دعمت ومولت ونفذت كل هذه العمليات.