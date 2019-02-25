العون المباشر توزع مساعدات غذائية لـ14 ألف محتاج في إب

دشن مكتب العون المباشر في اليمن مشروع إغاثة محافظة إب بتوزيع (2000) سلة غذائية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي " نحن مستمرون في توزيع المساعدات الغذائية في إطار الدعم والبرنامج الإنساني لتلبية احتياجات الأُسر اليمنية وإعانتها على مواجهة الظروف الراهنة"، حسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه.

وذكرت أن المساعدات الإغاثية تضمنت سلالاً غذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي وإغاثة المتضررين والأسر الأشد احتياجاً وأصحاب الهمم والأسر التي تعولها امرأة والأشخاص الأكثر ضعفاً في مديريتين بمحافظة إب كمرحلة أولى.

وثمنت العسعوسي التعاون الدائم للصندوق العربي للإنماء مع مكتب العون المباشر من أجل الاستجابة الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين من تفاقم الأوضاع الإنسانية باليمن وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من كثافة سكانية وسوء التغذية الحاد.

فيما أوضحت منسقة مشروع الإغاثة بمكتب العون المباشر ندى العزي أن مشروع إغاثة إب يستهدف في مرحلته الأولى مديريتي المشنة والظهار بغية توفير الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة والمستضيفة، والأسر التي تقع تحت خط الفقر، و أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، النساء والأطفال و الأسر التي تعولها امرأة.

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وأشارت إلى أن المشروع يتضمن توزيع (2000) سلة غذائية يستفيد منها (14000) شخص بالتعاون مع مؤسسة خديجة للتنمية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة إب.

وأفادت ندى العزي أن السلة الغذائية الواحدة تتكون من (75 كجم بر مطحون ، 10 كجم سكر ، كرتون بقوليات، 4 لترات زيت، 1 كجم ملح).

وحثت مديرة مكتب العون المباشر المانحين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الخير على الاستمرار في التبرع لسد حاجة الفئات الأشد احتياجاً والأكثر ضعفاً في المجتمع اليمني الذي يعاني أفراده من أوضاع معيشية متردية جراء الظروف التي يمر بها البلد.

جدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع .

ومكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة الأمن الغذائي وتحسين سُبل المعيشة ــ برنامج الأغذية العالمي، كتلة المياه والصرف الصحي ــ منظمة اليونيسف، كتلة التغذية ــ منظمة اليونيسف، كتلة الصحة ــ منظمة الصحة العالمية، الكتلة اللوجستية (خدمة الطيران الإنساني )ــ برنامج الأغذية العالمي