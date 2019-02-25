لسلطات المحلية بالحديدة تشيد بدور مركز سلمان في دعم العيادات الطبية

أشادت السلطات المحلية اليوم الاثنين بدور مركز سلمان في دعم العيادات الطبية في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وشكر وكيل محافظ الحديدة لشئون المساعدات الإنسانية هاشم العزعزي، بالخدمات الطبية والصحية التي تقدمها العيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسكان الساحل الغربي.

وأكد العزعزي خلال زيارته للعيادة الطبية في مديرية الخوخة على أهمية هذا المشروع الذي كان له الأثر الكبير في تفعيل الرعاية الصحية المتكاملة وانعكس ذلك إيجابيا على الحالة الصحية للمواطن النازح والذين تعرضوا للإستهداف من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأطلع العزعزي على الأقسام في العيادة الطبية.. منوهاً بجودة الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها للمرضى.

وأستمع الوكيل العزيزي من مدير مشروع العيادات الطبية بمركز الملك سلمان وضابط المشاريع بمؤسسة طيبة للتنمية إلى شرح حول الخدمات الطبية التي تقدمها للنازحين في مخيمات الخوخة وسكان مدن ومناطق الساحل الغربي للحديدة والذين وصل عددهم منذ سبتمبر 2018 وحتى 24 فبراير الجاري ٥٥،٣٤٢ مستفيد مستفيد.