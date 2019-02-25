حملة بشحن المهرة لتفتيش على المواد الغذائية والدوائية المنتهية الصلاحية

نفذ مكتبا الصحة والسكان والأشغال العامة والطرق بمديرية شحن اليوم حملة تفتيش مشتركة لضبط المواد الغذائية والدوائية المنتهية الصلاحية استهدفت المحلات التجارية والبقالات والصيدليات في أسواق المديرية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح د. خيران هادي محمد مدير مركز السلطان قابوس الصحي - القائم بأعمال مدير مكتب الصحة بالمديرية - بأن الحملة - التي انطلقت اليوم بتكليف ومتابعة من مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت - قد حققت نتائج غير متوقعة في يومها الأول.

مؤكداً أنه تم ظبط الكثير من المواد التالفة المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والضامنة لحماية المستهلك من هؤلاء العابثين الذين لايهمهم إلا مكاسبهم المادية على حساب صحة وحياة الناس.

وأشار خيران أن هذه الحملة المشتركة ستستمر بشكل دوري موضحاً أن الكميات المضبوطة سيتم تحريزها وإتلافها بحضور كافة الجهات المعنية.