شكرا لقرائتكم خبر عن اقرار إقامة برنامج تدريبي لمنتسبي كلية القانون بجامعة إب في القانون الدولي للجوء والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

عبدالغني اليوسفي-علي العمري

عقدصباح اليوم بجامعة إب إجتماعا تحضيريا ظم رئيس الجامعة وقيادة كلية القانون ناقش فية العديد من الأوراق والراء لإقامة برنامج تدريبي في القانون الدولي للجوء لمنتسبي كلية القانون بالتعاون مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحيث تشمل 30 متدربا خلال الفترة من 3_18 مارس 2019

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حيث أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور طارق المنصوب بالتعاون والتنسيق القائم لتنفيذ مثل هذه البرامج التي يعول عليها في تمكين منتسبي كلية القانون من المعارف المصاحبة لما يتلقونه في مسيرتهم العلمية.

من جانبه أكد عميد كليه القانون الأستاذ الدكتور بشير العماد بأن الاجتماع هدف الإقرار والإعداد للترتيبات النهائية لاقامة البرنامج التدريبي و أن هذا البرنامج التدريبي سيشمل عدد من المحاور المتصلة بحماية وأحكام عديمي الجنسية في القانون الوطني والدولي والقوانين الدولية الخاصة المتعلقة بالقوانين الانسانية منهاقانون اللجوء وأحكامه.. في الشريعة الإسلامية ومعالجة القوانين ذات الصلة.

وأكد عميد الكلية أن المحاضرين من الكفاءات العالية في وزارة الخارجية والمفوضية السامية لشؤن للاجئين . والأمن. وجهات الاختصاص ومنظمة الهجرة وهذه انطلاقة في عملية التدريب والتأهيل للمتخصصين لغرض عكسها على منتسبي الكلية والعاملين في الميدان من منظمات ووسائل إعلام...

حضر الإجتماع نائب عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتور معمر النظاري ونائب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور جهاد السنباني والدكتور محمد الحبيشي والدكتور إبراهيم حيدرة واخرون.