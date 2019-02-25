ورد الان بشرى سارة دولة عربية تعلن خبر سارة لجميع اليمنيين والذي لطالما انتضروة .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - بحث سفير اليمن في جاكرتا، الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم الاثنين، مع مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإندونيسية السفير سونركو، أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الاندونيسية وضرورة معالجة موضوع إقاماتهم.

وأكد المسؤول الإندونيسي، أن وزارة الخارجية تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وتم التواصل مع مصلحة الهجرة والجوازات لحل إشكالية الطلاب.

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كما أشار السفير الشميري إلى أن السفارة تنوي فتح مدرسة يمنية دولية في جاكرتا العام الجاري، لمواجهة تزايد أعداد الجالية اليمنية وقدوم الكثير من الأسر اليمنية إلى اندونيسيا وحاجتهم لوجود مدرسة يمنية دولية.

وأبدى المسؤول الإندونيسي استعداد وزارة الخارجية تقديم التسهيلات اللازمة لمنح ترخيص إنشاء المدرسة.