شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : خبر صادم لجميع اليمنيين .. الحوثيون يقومون بهذا الشيء المرعب بالعاصمة صنعاء .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية مسؤولة لوكالة خبر، أن قيادة مليشيا الحوثي بأمانة العاصمة فرضت إقامة ندوة ثقافية "طائفية" لموظفي مكاتب الأشغال والصحة والمراكز الطبية والتربية عقب الانتهاء من الدرس الثقافي الذي يتم تنفيذه كل يوم أربعاء للموظفين في مديريات الأمانة.

وقالت المصادر إن قيادة المليشيا وجهت بضرورة تفعيل دور خطبائها ضمن اللجان الميدانية في المدارس والمجالس داخل الحارات والأحياء بالعاصمة صنعاء.

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وأضافت أن قيادة المليشيا أكدت على ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي أثناء تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل المديريات بالعاصمة.

وبحسب المصادر فإن قيادة المليشيا وجهت بالنزول الميداني لزيارة التجار لتقديم الهدايا ورسائل الشكر لهم والدفع بهم لدعم القافلة الغذائية إلى مقاتليها، وكلفت مكاتب الصناعة والتجارة بالتنسيق ورفع برنامج للزيارات.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات حددت موعداً لتنفيذ وقفات مسلحة لعناصرها والموالين لها على مستوى المديريات والأحياء والحارات بالأمانة ومتابعة اللجان المكلفة على مستوى الأحياء وإلزامهم برفع تقارير يومية عن مستوى التنفيذ للمهام والأعمال داخل كل حي.