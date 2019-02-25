الصور.. انعقاد اللقاء التأسيسي للمكون الشبابي "مبادرون من أجل المهرة"

عقد مساء أمس اللقاء التأسيسي للأعضاء المؤسسين للمبادرة الشبابية مبادرون من أجل المهرة ، بقاعة جمعية الصم و البكم ،وذلك لمناقشة آلية وضع الأدبيات و التوجهات للمبادرة وتحديد آلية عملها ووضع برامجها التي ستسعى لتنفيذها في الميدان و الوسط المجتمعي .
ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال الإجتماع الذي أثري بالنقاش وتبادل الآراء بوضع نقاط أهم أساسيات وأدبيات التأسيس والبرامج التي تخدم فئة الشباب في الجانب التنموي و التدريبي وخدمة المجتمع ولفت النظر إلى أهمية التطوع في الحياة ودور الشباب وكذا مشاركة الفتاه في العمل التطوعي لما يرفع من قدرتها على المساهمة المجتمعية في التطوير والبناء و التنمية.
ويأتي إطلاق المبادرة الشبابية في محافظة المهرة بعد أن دارت عجلة التأهيل والتدريب و التنمية الشبابية عبر تنفيذ برامج مختلفة أبرزها التفوق الحياتي والذي من خلال اختتامه أطلق عام التدريب و تأهيل الشباب وأهمية العمل التطوعي في المجتمع.
واختتم اللقاء با اعتماد شعار المبادرة و عدد من التوصيات، وكلمة شكر وجهت إلى إدارة جمعية الصم و البكم على احتضانها اللقاء التأسيسي للمبادرة .
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