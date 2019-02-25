الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكيل تعز يؤكد على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ اليمني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اطلع وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم على تقرير من لجنة حصر الآثار بالمحافظة والمكونة من هيئة الآثار ومكتب الثقافة .

وفي الإجتماع وجه وكيل أول المحافظة ، لجنة الحصر باستمرار عملية الجرد والحصر والتوثيق لبقية مقنتيات المتحف الوطني والرفع الى قيادة السلطة المحلية من أجل اتخاذ الإجرات اللازمة .

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية وفرت مكان آمن من اجل تحريز الآثار والحفاظ عليها  لما يكمن من اهمية الآثار والمتاحف كونها تحمل دلالات الهوية والتاريخ والحضارة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ .

حضر الإجتماع ، نائب مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة ، احمد مكيبر  .

.....

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل تعز يؤكد على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى