اطلع وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم على تقرير من لجنة حصر الآثار بالمحافظة والمكونة من هيئة الآثار ومكتب الثقافة .
وفي الإجتماع وجه وكيل أول المحافظة ، لجنة الحصر باستمرار عملية الجرد والحصر والتوثيق لبقية مقنتيات المتحف الوطني والرفع الى قيادة السلطة المحلية من أجل اتخاذ الإجرات اللازمة .
ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية وفرت مكان آمن من اجل تحريز الآثار والحفاظ عليها لما يكمن من اهمية الآثار والمتاحف كونها تحمل دلالات الهوية والتاريخ والحضارة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ .
حضر الإجتماع ، نائب مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة ، احمد مكيبر .
.....
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل تعز يؤكد على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.