وكيل تعز يؤكد على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ اليمني

اطلع وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم على تقرير من لجنة حصر الآثار بالمحافظة والمكونة من هيئة الآثار ومكتب الثقافة .

وفي الإجتماع وجه وكيل أول المحافظة ، لجنة الحصر باستمرار عملية الجرد والحصر والتوثيق لبقية مقنتيات المتحف الوطني والرفع الى قيادة السلطة المحلية من أجل اتخاذ الإجرات اللازمة .

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية وفرت مكان آمن من اجل تحريز الآثار والحفاظ عليها لما يكمن من اهمية الآثار والمتاحف كونها تحمل دلالات الهوية والتاريخ والحضارة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ .

حضر الإجتماع ، نائب مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة ، احمد مكيبر .

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