الحوثيون يقصفون مواقع العمالقة في الجبلية بالحديدة بمختلف الأسلحة

تواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية بإستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة المتواجدة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر ميداني في ألوية العمالقة أن المليشيات استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة قذائف المدفعية منها قذائف الهاون والآر بي جي وسلاح 23.

هذا وقد قصفت مليشيات الحوثي في وقت سابق مواقع متفرقة لقوات الوية العمالقة في مديريتي التحيتا وحيس بمختلف القذائف والأسلحة المتوسطة.

وكان القصف المدفعي العشوائي الذي تقوم به المليشيات الحوثية تجدد في استمرار إستهدافها لمواقع الوية العمالقة شرق مديرية حيس محافظة الحديدة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استخدمت مليشيات الحوثي الاسلحة الرشاشة والمتوسطة والثقيلة اثناء شنها عمليات الإستهداف والقصف.

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وهكذا تزعم مليشيات الحوثي تقيدها بالهدنة الاممية القاضية بوقف كامل وفوري لاطلاق النار وهو الامر الذي لم تترجمة على ارض الواقع منذ سريان الهدنة الأممية في تاريخ 18 ديسمبر العام الماضي.

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت مواقع قوات العمالقة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بمختلف القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر ميدانية في ألوية العمالقة أن مليشيات الحوثي قامت بإستهدفت مواقع العمالقة بقذائف الآر بي جي وسلاح 12.7 بشكل كثيف.

وتواصل مليشيات الحوثي قصفها لمواقع قوات العمالقة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة بشكل يومي ومستمر مواصلة خروقاتها وإنتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.