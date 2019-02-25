بالصور.. محافظ المهرة يوجه بمساعدة شاب من شبوة وجد مغميًا عليه من شدّة الجوع

في بادرة إنسانية فريدة وجّه محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، بمساعدة عاجلة لأحد أبناء محافظة شبوة الذي وجد مغميًا عليه من الجوع في مشفى مديرية شحن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد مصدر مطلع، أن محافظ المهرة فور علمه بخبر الشاب الذي ينتمي لمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وجّه بعلاجه وصرف مساعدة مالية له على وجه السرعة وإكرامه وتقديم واجب العون والرعاية له باعتباره ضيفًا على محافظة المهرة.

ولفت المصدر المقرب من المحافظ باكريت، أن الأخير تأثر كثيرًا بقصةالشاب الذي أغمي عليه من شدّة الجوع ما دعاه للتفاعل معه فورًا وتكفل بعلاجه وتقديم مساعدة مالية تقدر بمليون ريال ومتابعة حالته شخصيًا ، موجه له بعمل في المحافظة بعدما يتعافى وتتحسن صحته ، فقد عُرف عنه عدم تجاهله لحاجة أي إنسان فقير أو عابر سبيل في محافظة المهرة التي تمثل نموذجًا للكرم والأخلاق العربية الأصيلة.

مؤكدًا أن الشاب قدم شكره الكثير للمحافظ راجح باكريت على موقفه النيبل الشهم الذي هو ليس بغريب عليه كتجسيد لأخلاق هذا المحافظ الشاب وأبناء محافظة المهرة.