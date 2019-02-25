وكيل المهرة يؤكد على تفعيل دور المرشدات بالمحافظة

أكد وكيل أول محافظة المهرة ، اليوم، على تفعيل دور المرشدات في المحافظة ،وذلك في إطار اهتمام السلطة المحلية بكشافة ومرشدات المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة وكيل أول المحافظة بن عويض مع قيادة مفوضية كشافة ومرشدات محافظة المهرة، إمكانية تفعيل دور المرشدات في المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد أن محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت يولي اهتماما خاصا بكشافة المهرة ضمن سعيـه في تفعيل قطاع الشباب بالمحافظة.

وثمن بن عويض الجهود الكبيرة التي تبذلها كشافة المهرة في تفعيل الحركة الكشفية بمحافظة المهرة ومساهمتها في إنجاح العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية بالمحافظة.

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وشدد الوكيل أول على ضرورة تفعيل دور المرشدات في عموم مديريات محافظة المهرة.

وأشاد بن عويض بالإنجاز الرياضي الذي حققه نادي خيبل من خلال إحرازه المركز السادس في بطولة العربية للأندية للكرة الطائرة ، مهنئاً إدارة نادي خيبل وكافة اللاعبين والرياضيين على هذه الإنجاز الكروي المشرف الذي ظهر به النادي في البطولة.

من جهتـه ثمّـن القائد خميس متوانع نائب مفوضية كشافة المهرة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الشيخ باكريت، في دعم الشباب وتشجيهم في شتى المجالات، ودورها الكبير في تفعيل حركة مفوضية الكشافة بالمحافظة.