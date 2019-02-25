شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: شاهد الصورة التي أثارت رعب ومخاوف وغضب "عبدالملك الحوثي" ودفعته لإصدار هذا التوجيه العاجل الذي أعقبه إعلان مليشياته حالة الطوارئ (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار ظهور وإنتشار كتيب معادي للفكر الإستبدادي والكهنوتي والطائفي لمليشيا الحوثي ، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المليشيا ، أثار رعب ومخاوف وغضب زعيم الإنقلابيين، عبدالملك الحوثي .

وذكرت مصادر مطلعة لـ"المنارة نت " أن الآف من نسخ الكتيب الذي حمل عنوان “ نهاية الظلم التضحية ” ولا يزيد حجمه عن حجم كف اليد الواحدة، وزعت في كافة المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، بشكل مفاجئ وسريع ، في الذكرى السابعة لإنتخاب المناضل عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية (يوم 21 فبراير 2018) ، ولاقت إقبال كبير من قبل مختلف شرائح المجتمع..

وأوضحت بأن مضمون الكتيب يحث أبناء الشعب اليمني، على مقاومة ظلم وإستبداد وكهنوت مليشيا الحوثي الإنقلابية، والقضاء على الحكم الإمامي الذي أعاده الحوثي ومليشياته إلى اليمن بدعم إيران ، مهما كانت التضحيات ، كما تضمن معاني ودلالات ثورية تؤكد على عظمة وقدسية التضحية في سبيل الحرية والثورة والجمهورية والقضاء على الظلم والكهنوت..

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وقالت المصادر أن زعيم المليشيا أصدر توجيهات بسحب كافة نسخ الكتيب المتداولة والبحث عمن أسماهم "المتورطين في كتابته وطباعته ونشره وتوزيعه"، وأعتقالهم.. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية أعلنت عقب تلقيها توجيهات "الحوثي" مساء يوم 21 فبراير الجاري، حالة طوارئ لسحب نسخ ذلك الكتيب والبحث عن "المتورطين في تداوله" -بحسب المصادر-.

"المنارة نت " حصل على صورة لغلاف الكتيب ، الذي أثار رعب ومخاوف وغضب قيادات مليشيا الحوثي، وتظهر فيه ألوان العلم اليمني إلى جانب العنوان الذي حمله ، بالإضافة إلى خريطة وشعار الجمهورية اليمنية .