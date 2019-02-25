القبض على مهرب بحوزته "4500" جرام من الحشيش المخدر بالمكلا 



ألقت الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضرموت مساء أمس، القبض على مهرب للحشيش المخدر قادماً وادي حضرموت إلى ساحلها. وقال أمن حضرموت بأنه قبض على مهرب للحشيش المخدر قادما من وادي حضرموت بأحد باصات شركات النقل، في محاوله لتهريب المواد المخدرة بين محافظة حضرموت وشبوة. وأوضح بأن أفراد نقطة الصلب التابعة لمحور الريان تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته أكثر من "4500"جرام من مادة الحشيش المخدر. وأضاف بأن المتهم والمضبوطات تم تسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



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