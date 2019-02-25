صحة حضرموت تفتتح الدور الثاني بمستشفى غيل باوزير

قام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت بافتتاح مبنى الدور الثاني لمستشفى غيل باوزير، الذي بُني بتمويل فاعل خير من دولة الكويت عبر مؤسسة التنمية الخيرية بحضرموت.
وخلال فعالية الافتتاح طاف مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري بمعية رئيس مؤسسة التنمية الخيرية الشيخ محمد سعيد بن عطية، والدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير، على الغرف التي يضمها المبنى مطلعين على الأعمال الإنشائية المنجزة فيه.
واستمع الدكتور رياض الجريري من رئيس مؤسسة التنمية الشيخ محمد بن عطية إلى شرح مفصل حول هذا المشروع الحيوي، الذي يشكل إضافة نوعية في توسعة نشاط المستشفى خدمة للمواطنين.
وعبر الجريري عن خالص شكره لمؤسسة التنمية الخيرية على تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها قيادة المؤسسة في خدمة القطاع الصحي بالمديرية، حيث قامت المؤسسة في وقت سابق ببناء الدور الأول وتكييف وتصليح بعض مكيفات أقسام المستشفى.
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