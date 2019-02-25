محافظ المهرة يناقش مع مدير سيحوت أهم المشاريع التنموية والخدمية

استقبل محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، في القصر الجمهوري بالغيضة، مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد علي سعيد الزويدي، في زيارة خاصة للأخير، اليوم، لإطلاعه على الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية .. ومناقشة احتياج المديرية من المشاريع الحيوية.

ووفق مصادر "الخليج 365"، عبّر المحافظ باكريت عن ترحيبه الحار وعظيم سعادته بالزيارة العملية للشيخ الزويدي، مبدياً تجاوبه المطلق مع كل المطالب التي رفعها مدير عام سيحوت عن احتياج مديريته من المشاريع التنموية والخدمية المختلفة..مؤكداً بإنهم في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة يولون مديرية سيحوت أهمية بالغة، واعداً بتنفيذ جملة من المشاريع التنموية في الفترة القادمة.

وقدم المحافظ، شكره الجزيل لمدير عام مديرية سيحوت، على كل الجهود التي يبذلها في نطاق المديرية وخارج المديرية ومساهماته في حل أهم قضايا المحافظة والمديرية.. وموضحاً بأن سيحوت من المديريات النموذجية أمناً واستقراراً، وهذا دليل على الجهود التي تبذلها السلطة المحلية متمثلة بالمدير العام.