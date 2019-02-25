حجة.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في مديرية كشر

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، غارات على معدات وتعزيزات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بخمس غارات معدات وتعزيزات للمليشيا في مديرية كشر.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

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وتشهد مديرية كشر، منذ أكثر من شهر، مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي وأبناء قبائل حجور.

ويوم أمس فشلت المليشيا في إحراز تقدم عسكري بعد أعنف هجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة القبائل بالمديرية.

وتحاول المليشيا تحقيق انتصار سريع خشية أن تتحول حجور إلى نموذج يستهوي أبناء القبائل في مناطق يمنية أخرى.