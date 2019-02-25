هادي يشيد بالجهود السويدية لإحلال السلام في اليمن

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم رئيس الوزراء السويدي كيل ستيفان لوفن، على هامش اعمال مؤتمر القمة العربية الاوروبية المنعقدة بمدينة بشرم الشيخ المصرية.

وفي اللقاء أشاد الرئيس بجهود السويد الحميدة في الدفع بمسار السلام في اليمن من خلال استضافتها لمشاورات ستوكهولم وما ترتب عنها من تفاهمات بشأن الموانئ والوضع في الحديدة والتي تعد خطوة أولى على طريق السلام الذي ينتظره اليمنيين.

وأشار بهذا الصدد الى توجيهاته للفريق الحكومي الميداني بالتعاطي الإيجابي لتنفيذ خطوات الاتفاق رغم مماطلة وتسويف ميليشيا الحوثي الانقلابية من الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ولفت فخامته الى الخطوات والجهود التي قامت بها الحكومة الشرعية من خلال صرف مرتبات مختلف الأجهزة الحكومية بمحافظة الحديدة والمحافظات التي لازالت تقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية لاعتبارات انسانيه رغم عبث المليشيات بموارد تلك المحافظات وتسخيرها لما يسمى مجهودها الحربي.

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وأكد أهمية دعم السويد ودول الاتحاد الأوروبي لليمن لتجاوز محنته وأوضاعه الإنسانية وتقديم المساعدات الممكنة خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن والذي ينعقد بمدينة جنيف.

من جانبه اعرب رئيس الوزراء السويدي عن تقديره لجهود فخامة الرئيس لتحقيق السلام في اليمن .. مؤكدا الالتزام الثابت لحكومة السويد تجاه اليمن في تجاوز محنتها وتحقيق السلام .

وقال " نعمل مع الجميع من اجل تحقيق ذلك "..مؤكدا مواصلة دعم السويد لليمن في مختلف الملفات ومنها الجانبين الإنساني والتنموي من خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد في سويسرا حيث تعمل السويد لانجاح المؤتمر.

حضر اللقاء وزير الخارجية خالد اليماني وسفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم وسفير اليمن في بروكسيل ورئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى.