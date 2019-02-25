‏‏النخبة الشبوانية محور عزان تواصل حملة التوعية للحد من خطر المخدرات

نفذ صباح اليوم التوجيه المعنوي بقوات النخبة الشبوانية محور عزان" حملة التوعية في مديريتي حبان والروضة، بتوجيهات من المقدم محمد سالم البوحر لاستمرار حملات التوعية ومكافحة المخدرات ومحاربتها .

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن الحملة التوعية كانت توضح للمواطنيين الكوارث الناتجة عن تعاطي هذه السموم القاتلة واضرارها على الفرد والاسرة والمجتمع، وتحث المواطنين على التعاون مع قوات النخبة الشبوانية في القضاء على هذه السموم التي تؤدي بمتعطيها الى الهلاك .

وابلاغ قوات النخبة الشبوانية عن أي متعاطي أو مروج أو الاشتباه باي صيدلية تصرف تلك الحبوب المخدرة بدون وصفة طبية معتمده .

كما لاقت الحملة ارتياح المواطنين معبرين عن استعدادها بالابلاغ عن أي مشتبه به بالترويج لتلك السموم أو متعاطي لها ،