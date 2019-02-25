المقاومة: المليشيا تعرقل إعادة الانتشار في الحديدة

قالت المقاومة المشتركة إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تواصل لليوم الثاني عرقلة تنفيذ خطوتي المرحلة الأولى من إعادة الانتشار الخاصة بانسحابها من موانئ الحديدة، غربي البلاد.

وأكد بيان مقتضب للمقاومة الوطنية، أن مليشيا الحوثي تواصل لليوم الثاني عرقلة تنفيذ الخطوة (أ) من المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة لإعادة الانتشار.

وأوضح أن الخطوة التي كان مقررا تنفيذها صباح الإثنين، تلزم مليشيا الحوثي بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات شرق محافظة الحديدة غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك.

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ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل إلا أن المليشيات الحوثية أرجعت سبب التأجيل في تنفيذ المرحلة الأولى لطلب من كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد بعقد اجتماع بين خطوتين إعادة الانتشار.

وبسبب سيطرتها على ميناءي الحديدة والصليف، تعرقل مليشيا الحوثي الانقلابية دخول المساعدات والمواد الغذائية من أجل المتاجرة بالوضع الإنساني.

وكانت الأطراف اليمنية قد اتفقت على خطة إعادة الانتشار بالحديدة والتي تنص على انسحاب مليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى كمرحلة أولى، على أن يكون الانسحاب من ميناء الحديدة ضمن مرحلة ثانية.