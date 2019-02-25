المليشيا تجدد قصف حيس والتحيتا بالحديدة

تجدد القصف المدفعي العشوائي الذي تقوم به المليشيات الحوثية في استمرار إستهدافها لمواقع الوية العمالقة شرق مديرية حيس محافظة الحديدة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استخدمت مليشيات الحوثي الاسلحة الرشاشة والمتوسطة والثقيلة اثناء شنها عمليات الإستهداف والقصف.

وهكذا تزعم مليشيات الحوثي تقيدها بالهدنة الاممية القاضية بوقف كامل وفوري لاطلاق النار وهو الامر الذي لم تترجمة على ارض الواقع منذ سريان الهدنة الأممية في تاريخ 18 ديسمبر العام الماضي.

Advertisements

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت مواقع قوات العمالقة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بمختلف القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر ميدانية في ألوية العمالقة أن مليشيات الحوثي قامت بإستهدفت مواقع العمالقة بقذائف الآر بي جي وسلاح 12.7 بشكل كثيف.

وتواصل مليشيات الحوثي قصفها لمواقع قوات العمالقة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة بشكل يومي ومستمر مواصلة خروقاتها وإنتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.