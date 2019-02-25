الخنبشي يشيد بتضحيات أبناء تعز في مواجهة مليشيا الإنقلاب

أشاد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بالتضحيات الكبيرة لأبناء تعز في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية..مؤكداً ان محافظة تعز قدمت الآف الشهداء من الجيش الوطني والمقاومة الوطنية وحققت انتصارات في مختلف جبهات القتال ولقنت المليشيا الانقلابية دروساً في التضحية والفداء.

وثمن الخنبشي خلال لقائه ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، محافظ تعز نبيل شمسان جهود المحافظ شمسان والمسؤوليات الوطنية التي يتحملها في ظل الاوضاع الراهنة التي تعيشها المحافظة نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية.

واكد نائب رئيس الوزراء ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوليان تعز اهتماماً كبيراً ويدعمان قيادة السلطة المحلية في المحافظة من اجل تعزيز دورها وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة.

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واستعرض محافظ تعز عدد من القضايا المتصلة بالأوضاع الانسانية الصعبة التي تعيشها المحافظة اثر الحصار المفروض عليها من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية..مشيراً الى ان حجم التحديات والصعوبات التي تواجه تعز كبيرة جراء الاعتداءات التي تمارسها المليشيا الانقلابية وما احدثته من دمار وخراب في البنى التحتية.

كما قدم المحافظ شرحاً مفصلاً عن طبيعة المهام الماثلة امام المحافظة والاولويات المتعلقة بالامن واصلاح القطاع المؤسسي وتحقيق العدالة الى جانب دعم الاجهزة الامنية وتذليل الصعوبات امام مختلف الأجهزة.

وأشار الى ان المليشيا الحوثية الانقلابية ما تزال تقصف المدينة بمختلف انواع الأسلحة..مؤكداً على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية فيها..لافتاً الى ان تحقيق النصر في تعز على قوى الانقلاب هو انتصار لتعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.