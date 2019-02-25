اليماني يلتقي وزير الخارجية الاسباني على هامش القمة الأوروبية العربية بشرم الشيخ

التقى وزير الخارجية خالد اليماني اليوم وزير الخارجية والتعاون الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل على هامش أعمال القمة العربية الاوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية.
كرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن عقب التوصل الى اتفاقات ستوكهولم والزخم الذي ترتيب عنها لإنجاز خطوات بناء الثقة والتي تقوم على خروج مليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، وفتح الممرات الانسانية في تعز.
وأشار اليماني الى ان المجتمع الدولي مدعو اليوم لممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية المجتمع الدولي.
وقد اعرب الوزير الإسباني عن تضامن حكومة بلاده مع جهود الحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة المواطنين واستعدادها لتقديم الدعم لانجاح اتفاقات السويد ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الدائم في اليمن.
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