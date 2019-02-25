بدء صرف راتبي شهري يناير وفبراير لكافة موظفي الحديدة الحكوميين

بمتابعة مستمرة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بقيادة الدكتور الحسن طاهر محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ووليد القديمي وكيل اول المحافظة ومدير عام مكتب مالية المحافظة وبناء على توجيهات فخامة المناضل الوحدوي الكبير المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بصرف مرتبات كافة موظفى المحافظة ومواصلة الجهود من قبل معالي وزير المالية ونائبه الدكتور سالم بن بريك بصرف مرتبات كافة الموظفين في محافظة الحديدة يناير وفبراير شهرين دون استثناء .

ونتيجة ما تمر به المحافظة من معاناة بسبب مليشيا الحوثي، ناقشت مع بنك الكريمي للصرافة آلية تنفيذ الصرف ابتداء من اليوم الاثنين مساء ويأتي الصرف للمكاتب التالية :

1_الأدارة المحلية

2_التربية والتعليم

3_الصحه والسكان

5_المالية

6_التعليم الفني

7_الشؤون القانونية

8_شؤون المغتربين

9_التخطيط والتعاون الدولي

10_الخدمة المدنية

11_الشؤون الاجتماعية والعمل

12_الشباب

13_الثقافة

14_السياحة

15_الإعلام

16_الأشغال والطرق

17_النقل

18_الصناعة والتجارة

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19_التوجية والأرشاد

20_الجهاز المركزي للأحصاء

21_مصلحة الضرائب

22_مصلحة الجمارك

23_جامعة الحديدة

24_الهيئة العامة للأثار والمتاحف

25_الهيئة العامة للمحافظة على المدن

26_الهيئة العامة للكتاب

27_المعهد الوطني للعلوم الأدارية

28_مصلحة السجون

29_كلية المجتمع باللحية

30_الهيئة العامة للأراضي والمساحة

31_الهيئة العامة للموارد المالية

32_الهيئة العامة للمصائد السمكية

33_الهيئة العامة لحماية البيئة

34_مختبرات الصحة المركزية

35_المعهد العالي للعلوم الصحية

36_جهاز محو الأميه

وجاري العمل والترتيب مع وزارة المالية للصرف للوحدات الاقتصادية والصناديق بحسب علي عِوَض زربة مدير عام مكتب مالية الحديدة.