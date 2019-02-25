بمتابعة مستمرة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بقيادة الدكتور الحسن طاهر محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ووليد القديمي وكيل اول المحافظة ومدير عام مكتب مالية المحافظة وبناء على توجيهات فخامة المناضل الوحدوي الكبير المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بصرف مرتبات كافة موظفى المحافظة ومواصلة الجهود من قبل معالي وزير المالية ونائبه الدكتور سالم بن بريك بصرف مرتبات كافة الموظفين في محافظة الحديدة يناير وفبراير شهرين دون استثناء .
ونتيجة ما تمر به المحافظة من معاناة بسبب مليشيا الحوثي، ناقشت مع بنك الكريمي للصرافة آلية تنفيذ الصرف ابتداء من اليوم الاثنين مساء ويأتي الصرف للمكاتب التالية :
1_الأدارة المحلية
2_التربية والتعليم
3_الصحه والسكان
5_المالية
6_التعليم الفني
7_الشؤون القانونية
8_شؤون المغتربين
9_التخطيط والتعاون الدولي
10_الخدمة المدنية
11_الشؤون الاجتماعية والعمل
12_الشباب
13_الثقافة
14_السياحة
15_الإعلام
16_الأشغال والطرق
17_النقل
18_الصناعة والتجارة
19_التوجية والأرشاد
20_الجهاز المركزي للأحصاء
21_مصلحة الضرائب
22_مصلحة الجمارك
23_جامعة الحديدة
24_الهيئة العامة للأثار والمتاحف
25_الهيئة العامة للمحافظة على المدن
26_الهيئة العامة للكتاب
27_المعهد الوطني للعلوم الأدارية
28_مصلحة السجون
29_كلية المجتمع باللحية
30_الهيئة العامة للأراضي والمساحة
31_الهيئة العامة للموارد المالية
32_الهيئة العامة للمصائد السمكية
33_الهيئة العامة لحماية البيئة
34_مختبرات الصحة المركزية
35_المعهد العالي للعلوم الصحية
36_جهاز محو الأميه
وجاري العمل والترتيب مع وزارة المالية للصرف للوحدات الاقتصادية والصناديق بحسب علي عِوَض زربة مدير عام مكتب مالية الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء صرف راتبي شهري يناير وفبراير لكافة موظفي الحديدة الحكوميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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