شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : صدمة كبيرة لكل أطياف الشعب السعودي وللمقيمين ايضا ..شابات سعوديات يطاردن شاب في وسط الشارع لهذا السبب الفاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر شابات سعوديات يطاردن شابا خطف هاتف مواطنة في أحد شوارع المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، قام شاب بخطف هاتف شابة أثناء سيرها في أحد شوارع المملكة، ولاذ بالفرار، حيث قامت بعض الشابات الأخريات بمطاردته لإرجاع الهاتف، ومن ثم قام المارة جميعهم باللحاق بالسارق.

ولم يتسن التأكد من مكان وتوقيت الشريط المصور.

