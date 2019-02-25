شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو يرعب الملايين .. أفعى تلتهم طائرا في الهواء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت لقطات فيديو، التقطتها امرأة في أستراليا، أفعى ضخمة تقتل وتأكل طائرا وهي معلقة في الهواء.

وسجلت اللقطات على سطح أحد البيوت، بل على هوائي تلفزيون لأحد البيوت، في منطقة كينغزكليف في نيو ساوث ويلز بأستراليا، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وقالت كاثي جيل، البالغة من العمر 60 عاما، "أتذكر في البداية أنني شاهدت ما يحدث على هوائي التلفزيون وتساءلت عما هو"، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفعى والطائر عندما ذهب خارج المنزل لإطعام كليها.

وبعد لحظات من "الصدمة"، تمكنت كاثي من الوصول إلى كاميرا فيديو وتسجيل المشهد الغريب، الذي قالت إنه تدرك أنه سيحظى بانتشار كبير على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الفيديو قصير، لكنه أصبح من بين الأكثر مشاهدة وتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، وحقق الفيديو أكثر من 3.5 مليون مشاهدة و36 ألف تعليق و25 ألف مشاركة حتى الآن، منذ عرضه على موقع "9 نيوز" الأسترالي.