شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتفاجأ بزعيم عربي يصافحه من الخلف.. شاهد من يكون؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ زعيم عربي اليوم الأحد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يحضنه من الخلف والسلام قبل أن ينتبه له وهو على مقعده، في قمة شرم الشيخ.

وجاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من خلف الملك سلمان، وألقى عليه السلام، وبعد انتباه الأخير لشخصية من سلم عليه، حاول النهوض إلا أن ملك البحرين أصر على بقائه جالسا، وقام بتقبيل أنفه وتحدثا لثوان قبل أن يغادر.

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وكانت أعمال قمة قادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بدأت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من 50 دولة عربية وأوروبية.