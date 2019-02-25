شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يتمكن من قطع يد الحوثيين ويحرمهم شيئاً ثميناً .. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب كمية جديدة من الحشيش كانت في طريقها الى صنعاء.

وقال مصدر امني أن نقطة امنية بمديرية الجوبة جنوب المحافظة ضبطت اليوم الجمعة سياره شاص تحمل 49 كيلو من مادة الحشيش.

وأضاف المصدر إلى أن السيارة تم ضبطها من قبل احدى النقاط الامنية بمديرية الجوبة على الخط الرئيسي مأرب _البيضاء كانت في طريقها إلى صنعاء.

وأكد مركز، سبأ الاعلامي، بأن الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر والسيارة تم تسليمهم مساء اليوم إلى إدارة شرطة مأرب.

وضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب كميات كبيرة من الحشيش كانت في طريقها الى صنعاء خلال الفترة الماضية..

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ونوهت المصادر إلى أن هذه العملية الأمنية الناجحة بمثابة قطع اليد الطولى للحوثيين التي تمولهم بمليارات الريالات لإطالة أمد الحرب عبر المتاجرة بالمخدرات والحشيش والخمور.

مشيرةً إلى أن تجارة الحبوب المخدرة باتت سلعة رائجة لدى المليشيا تستخدمها للتكسب ولتعاطي مقاتليها في الجبهات.