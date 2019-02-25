شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة غادرة وراء مذبحة كبرى تعرض لها الجيش الوطني وراح ضحيتها 70 فردا بين شهيد وجريح..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من السخط والغضب عمت مختلف الفئات المجتمعية بعد تداول خبر مذبحة تعرض لها الجيش في منطقة البقع على يد الملشيا وقال مصدر طبي إن 12 جندياً حكومياً قُتلوا وأُصيب نحو 57 آخرين، بقصف مدفعي شنه الحوثيون على سوق مديرية البقع أمام منفذ الخضراء على الحدود مع السعودية، في محافظة صعدة، معقل الجماعة (أقصى شمالي البلاد).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين شنوا قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون من مواقعهم في جبال رشاحة، على السوق الذي تجمع فيه الجنود من عدة ألوية لشراء «القات»، عند الساعة الثانية والنصف.

وأضاف «كانت القذائف تتساقط علينا، عشرين قذيفة على الأقل وكنّا نحاول أن نحتمي في أي مكان، لكن السوق كان مفتوح، وما حدث أمامي كان مجزرة، الدماء تسيل في كل مكان».

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وذكر المصدر الذي كان متواجداً في السوق، إنه أُصيب برضوض في جسمه لكنه نجا من الحادث.

وأشار إلى إن من بين الجرحى ضباط في القوات الحكومية، ومدنيين اثنين وطبيب ثالث، وأُسعفوا إلى مستشفى الشرف في المديرية، ومستشفى الملك خالد داخل الأراضي السعودية.

وكانت قناة «المسيرة» المتحدثة باسم الحوثيين قالت إن «القوة الصاروخية» التابعة للجماعة، أطلقت «صاروخ بدر P-1 الباليستي على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي في معسكر البقع الحدودي أدى إلى مصرع وإصابة العشرات».