فنانة عربية مشهورة تقيم علاقة غير مشروعة مقابل 5 آلاف درهم…. لن تصدق من هي وكيف تم الإمساك بها (بالصور)

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عدن - ياسمين التهامي - ضيحة أخرى هزت الوسط الفني المصري، بعد أن تم إيقاف فنانة مصرية صاعدة، خلال الأسبوع الجاري، لتورطها في ممارسة الجنس المحرم مقابل مبالغ مالية مهمة.



وحسب مجلة سيدتي، فقد قررت نيابة الدقي حبس الفنانة بدور ناجى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسةِ الدعارة ، حيث تم استدراجها لأحد شوارع القاهرة، بعد الاتفاق معها هاتفيّا على ممارسةِ أعمالٍ منافيةٍ للآداب مقابل 500 دولار لليلة.

وأوضحت المجلة بأن الفنّانة الشابة عرفت طريقَ الشهرة عبر بطولة كليبات المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، ولكنها اشتُهرت أكثرَ بعدما أكدت التحرّيات، أنها تستخدم مع زميلة لها حسابَها على موقع الفيس بوك، لاصطياد الراغبين في الحصول على المتعة الحرام، مقابل 500 دولار لليلة.

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تجدر الإشارة إلى أن الممثلة الموقوفة، شاركت في برنامج المقالب المصري ” أدّيني عقلك ” ، و كليب شعبان عبد الرحيم “الناس كتير” من فيلم كهربا، و أغنية “اللحظة دي” من فيلم سكّة صعبة، واغنية “نصيبنا نتفارق” من الفيلم نفسه.

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