شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: تطورات عسكرية متسارعة بالحديدة ومليشيا الحوثي تباغت قوات الشرعية بهجوم عنيف (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدت مليشيا الحوثي اليوم الإثنين، من قصفها المدفعي بقذائف الهاون بشكل كثيف مستهدفة مواقع قوات ألوية العمالقة في شرق الحديدة، وتحديدا على مشارف مدينة الصالح بحسب ما كشف مصدر عسكري في ألوية العمالقة

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ويأتي التصعيد الحوثي في إشارة واضحة تعبر عن إرادة ونوايا المليشيا الهادفة للالتفاف على مضمون اتفاق إعادة الانتشار الذي يشرف علية الجنرال الدنماركي لوليسغارد. واكتفت مليشيات الحوثي بتصريحاتها المعبرة عن قبولها خطة كبير المراقبين الدوليين وفي الوقت نفسه تقصف بوحشية وجنون ليس له مثيل مواقع القوات المتمركزة على مشارف المدينة..

ويؤكد هذا التناقض الكبير وجود خلافات وفجوة عميقة بين أجنحة المليشيات العسكرية والسياسية، حيث يوافق الشق السياسي على اتفاقيات الأمم المتحدة ومقترحاتها بينما يرفض الشق العسكري الانقياد للأوامر القاضية بوقف إطلاق النار وفتح الخطوط والممرات الإنسانية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليوم الإثنين، والتي تقضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها والتحقق من ذلك.