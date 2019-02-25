شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا ماحدث قبل قليل في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن عن اندلاع حريق هائل في أحد المنازل في ساحل أبين بمديرية خورمكسر .

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