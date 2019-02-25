شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا هواوي ونوكيا تطلقان هاتفين احداهما قابل للطئ والاخر ب خمس كاميرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إطلاق هاتف Nokia 9 المزود ب 5 كاميرات لأول مرة في العالم.. المواصفات والسعر

"الخليج 365"- متابعات -أعلنت اليوم شركة HMD العالمية، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا، طرح 5 هواتف ذكية جديدة بنظام أندرويد تضمّ أوّل هاتف ذكي في العالم مجهّز بخمس كاميرات خلفية فردية وهو Nokia 9 PureView.

وتعمل الكاميرات الخمس على التقاط الصورة بالتوازي وتدمجها معاً في صورة واحدة بوضوح 12 ميجابيكسل مع نطاق ديناميكي فائق وعمق ميداني.

ويأتي هاتف Nokia 9 بجهازي استشعار للألوان وثلاثة أجهزة استشعار للألوان الأحادية، حيث تعمل الكاميرات الخمس لجمع 10 أضعاف كمية الضوء مقارنة بمستشعر واحد للألوان من النوع نفسه.

كما كشفت نوكيا عن مجموعة من الهواتف الأخرى، وهي Nokia 4.2 و Nokia 3.2 و Nokia 1 Plus و Nokia 210.

ويصبح هاتف Nokia 9 PureView متوافراً ابتداءً من شهر ابريل وسيُباع بمتوسّط سعر 11,999 جينة مصري.

أما هاتف Nokia 4.2 فسيكون متوافراً ابتداءً من شهر مايو وسيُباع بمتوسّط سعر 3,449 جينه مصري، في حين يتوافر هاتف Nokia 3.2 ابتداءً من شهر مايو بمتوسّط 2,999 جينه مصري.

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من جهتهتا كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي بسعر 2600 دولاراً، وذلك تهيأ للجيل المقبل من الاتصالات المتنقلة والجيل الخامس 5G. يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه #الولايات_المتحدة بحملات لمنع الشركة الصينية من شبكات 5G لمخاوف أمنية.

وسيكون لدى Huawei Mate X شاشتين واحدة في كل جانب للتحول لدى فتحها إلى شاشة لوحية واحدة بحجم 8 بوصات.

وتستحوذ هواوي على ثاني أكبر حصة سوقية للهواتف الذكية في العالم بعد #سامسونغ وهي تسعى لأن تكون سباقة في تطوير هواتف الـ5G التي تسمح بإنترنت فائق السرعة وقد شاركت أيضا في تطوير الشبكات.

كما يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من أسبوع على إطلاق سامسونغ الكورية هاتفا مماثلا ولكن بدون تقنية الـ 5G وبسعر 2000 دولار.