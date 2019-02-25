شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة صنعاء تنتفض بشكل مفاجئ وصادم لـ"عبدالملك الحوثي" والثوار يقومون بهذا العمل .. شـاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مزّق مجهولون صوراً للصريع حسين الحوثي، ومسحوا شعارات المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) في صنعاء القديمة

وذكرت مصادر محلية، أن مرتادي جامع "معمر"، في صنعاء القديمة، رفضوا ترديد الصرخة الحوثية عقب صلاة الجمعة، وهو ما دفع المليشيا الحوثية إرسال عناصر مسلحة إلى المسجد وقاموا باستفزاز المصلين وترديد صرختهم.

وذكرت المصادر قيام مواطنين مجهولين في صنعاء القديمة بمسح وتقطيع صور الصريع حسين الحوثي من على كثير من الجدران في حارة "الفليحي" وحارة "معمر" وحارة "خضير" كتعبير عن حالة الرفض لتصرفات المليشيا الحوثية تجاههم.

ومنذ انقلابها أغرقت المليشيا الحوثية الشوارع والمكاتب الحكومية والمساجد بالشعارات وصور قياداتها، حيث تثير هذه الصور والشعارات الطائفية حفيظة الناس، وبين فينة وأخرى يمزقها المواطنون، ويمسحونها من على الجدران.