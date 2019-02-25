شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية اليمن بنيويورك في قبضة حركة فتح الفلسطينية وبيع الجواز اليمني للبدون بـ 50 ألف دولار!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي ورئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، عن سيطرة حركة فتح الفلسطينية على مبنى القنصلية اليمنية في نيويورك.

وأكد الأسيدي عدم وجود موظف يمني واحد في القنصلية اليمنية في نيويورك باستثناء القنصل.

وأبان الأسيدي، في منشور على حسابه في فيسبوك، رصده “نيوزيمن”، أن “طاقم الموظفين في القنصلية اليمنية من الأشقاء الفلسطينيين”.

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وأضاف أن السفارة اليمنية في واشنطن تضم موظفين فلسطينيين، وأصبحوا يشكلون “لوبياً”، مؤكداً أن السفارة تدفع 70 ألف دولار مرتبات شهرية للموظفين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إيجارات مساكنهم.

وقال الأسيدي، إن “أولاد القيادي الفتحاوي ياسر عبدربه وأولاد أخيه وأخته مسيطرون على مقر القنصلية في نيويورك”.

وأشار إلى أن فساد بيع الجوازات اليمنية وصل إلى 50 ألف دولار للفرد الواحد، حيث يتم شراء الجوازات من البدون في الكويت.