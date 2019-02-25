مباشر من محلات الصرافة .. الدولار والريال مباشر من محلات الصرافة .. الدولار والريال السعودي يصل الان الي هذا السعر في صنعاء وعدن السعودي يصل الان الي هذا السعر في صنعاء وعدن

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عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الأحد الموافق24فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء Advertisements الدولار الأمريكي: شراء| 585البيع | 590 الريال السعودي : شراء| 154.5البيع | 156.5 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 575البيع | 585 الريال السعودي : شراء 153البيع | 154 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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