شركة النفط بساحل حضرموت تناقش دور الموظف في الحفاظ على المعلومات

شهدت مدينة المكلا الأحد، اختتام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الندوة التدريبية التي حملت عنوان "واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة".

وأكد أحد كوادر الأمن السياسي سابقاً بالمحافظة العقيد فهد أبوبكر بكير أن واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة وعدم تفشيها كونها من أولويات العمل الإداري، مشدداً على وجوب الحفاظ على المعلومة داخل الإدارات.

ودعا بكير كافة الموظفين في جميع القطاعات الحرص على السرية التامة في عملهم وخاصة شركة النفط وعدم تسريب أي معلومة حول المحروقات ونفاذها لما يسببه ذلك من قلق بين عامة المواطنين.

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بدوره شدد نائب مدير الاستخبارات العقيد صالح الجعيدي على أن السر الوظيفي لما له من تداعيات ترتقي إلى أسرار الدولة يتعلق بأمنها، مشيراً إلى أنه لا يسمح الدين أو القانون أو العرف بالبوح بالإسرار أي كان تداعياتها لما لها من اضرار جسيمة تلحق بالجهة التي تم تسريب معلوماتها.

بدوره أكد الشيخ صالح الشرفي أن تفعيل قانون العقوبات الجزائية في مثل هذة القضايا الجنائية لن يقلل من خطورة إفشاء الإسرار.

وجرت الندوة بحضور رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سالم مبارك باحسن، والمسؤول المالي باللجنة النقابية بشركة النفط فرع حضرموت صلاح سالم باشراوي، وعدد من مداء الإدارات بالشركة.